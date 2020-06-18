«Покупательский спрос возвращается». Андрей Разин проверил сельхоз рынок в Одинцовском округе

Источник фото: телеканал «360»

По словам министра, рынок является одним из лучших в Подмосковье, где грамотно организован процесс и соблюдаются все санитарные требования. На территории рынка работает государственная ветеринарная лаборатория, организована служба контролеров (стюардов), а также проводятся дополнительные меры по дезинфекции помещений и оборудования.

«Везде у нас нанесена разметка — полтора метра до прилавка. Вся продукция запакована в полиэтиленовую пленку, чтобы не было прямого контакта с покупателями», — сообщил официальный представитель «Одинцовского подворья» Максим Цыбуляк.

Источник фото: телеканал «360»

«Маски, перчатки, разметка — все это есть, и большинство покупателей, проявляя социальную ответственность, соблюдают требования. Если кто-то по какой-то причине пришел за покупками без маски, ему акцентируют на этом внимание и подскажут, где приобрести средства индивидуальной защиты», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Источник фото: телеканал «360»

Самое главное, мы видим, что покупательский спрос возвращается. Люди идут в торговые объекты. Тенденция положительная. По объему продаж мы постепенно возвращаемся на уровень, который был до пандемии Андрей Разин министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За время пандемии на рынке многое поменялось — ушло много дистрибьютеров продукции и перекупщиков. Их места заняли непосредственно производители. За последний месяц появились не только новые продавцы, но и новая продукция от производителей из Московской и соседних областей.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда производитель реализует свой товар без участия посредников напрямую к покупателю, это всегда влияет на цену: она становится ниже. Кроме того, производитель отвечает за качество и чутко за этим следит. Для покупателя — это плюс», — отметил Андрей Разин.

На сельскохозяйственном рынке в Одинцове для пенсионеров предусмотрено предоставление льготных мест для реализации продукции с собственного участка. Для получения такого места необходимо обратиться в управляющую рынком компанию.

Также на территории рынка работает «Подмосковный фермер» (цифровой маркетплейс), организованный совместно с правительством Московской области, который осуществляет доставку продуктов и средств первой необходимости.