Тепличный комплекс для овощей построили в Луховицах. Работу получат 310 человек
Такой комплекс разместили в поселке Астапово. Там завершили четыре этапа возведения объекта. Об этом рассказал начальник Главного управления государственного строительного надзора в Подмосковье Артур Гарибян.
Уже выдано заключение о соответствии требованиям проектной документацииАртур Гарибян.
Выращивать овощи здесь будут в закрытом грунте. В комплексе подготовили блоки хранения и сортировки готовой продукции. Всю территорию благоустроили.
Новый объект позволит производить рассаду и для собственных нужд. Общая площадь теплиц — 300 тысяч квадратных метров.
А в Серпухове, например, появился новый тепличный комплекс «Туровский». С июля планируют высаживать рассаду в главных теплицах, осенью — получить первый урожай томатов. В работе применят самые современные технологии.
Комплекс позволит выращивать четыре тысячи тонн овощей в год. Для этого в Серпухове создадут еще 100 новых рабочих мест.