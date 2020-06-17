Тепличный комплекс для овощей построили в Луховицах. Работу получат 310 человек

В подмосковных Луховицах построили новый тепличный комплекс для выращивания овощей. Производить их там будут круглогодично. Для этого создадут еще порядка 310 рабочих мест.

Такой комплекс разместили в поселке Астапово. Там завершили четыре этапа возведения объекта. Об этом рассказал начальник Главного управления государственного строительного надзора в Подмосковье Артур Гарибян.

Уже выдано заключение о соответствии требованиям проектной документации Артур Гарибян.

Выращивать овощи здесь будут в закрытом грунте. В комплексе подготовили блоки хранения и сортировки готовой продукции. Всю территорию благоустроили.

Новый объект позволит производить рассаду и для собственных нужд. Общая площадь теплиц — 300 тысяч квадратных метров.

А в Серпухове, например, появился новый тепличный комплекс «Туровский». С июля планируют высаживать рассаду в главных теплицах, осенью — получить первый урожай томатов. В работе применят самые современные технологии.

Комплекс позволит выращивать четыре тысячи тонн овощей в год. Для этого в Серпухове создадут еще 100 новых рабочих мест.