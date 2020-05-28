Коронавирусная инфекция изменила привычную для всех жизнь. И Московская область не стала исключением. Но в скором времени жители снова смогут прогуливаться в парках, а это значит, что нужно позаботиться о местах для отдыха. О благоустройстве региона рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

Основная задача сейчас — организовать в каждом подмосковном городе парки, места отдыха, комфортные набережные.

«Наша задача — все начатые проекты завершить. У нас есть проблема. Из-за пандемии мы серьезно потеряли в доходах бюджета, поэтому задача — сделать так, чтобы начатые проекты завершить, а те, на которые есть проекты, начать тогда, когда появится первая возможность», — сказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Среди благоустраиваемых мест усадьба Кривякино в Воскресенске. Работы по проекту уже подходят к концу.

«Завершаются работы в усадьбе Кривякино в Воскресенске — это большой, масштабный проект. По вашему поручению парк практически реновирован, это абсолютно новая зона отдыха. У нас есть ряд центров городов, в этом году которые мы тоже открываем, например, Верея. Это проект конкурса „Развитие малых городов и исторических поселений“ в Наро-Фоминске», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Пушкино. Источник фото: телеканал «360»

Также в этом году новый облик получат Серпухов, Ивантеевка, Лосино-Петровский и другие городские округа.

«В ближайшее время мы приступаем к благоустройству дворовых территорий, и уже идет программа ямочного ремонта. Мы будем наращивать темпы», — добавил министр.

За последние годы многие города и села Московской области преобразились. Например, Зарайск. За 2,5 года в городе обновили площадь, парки, набережную. Совсем скоро в городском в округе начнут реализовывать проект благоустройства набережной реки Осетр.