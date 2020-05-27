Пруд Малая Саввинка в Балашихе благоустроят до конца лета

В Балашихе продолжается благоустройство территории у Малого Саввинского пруда. Работы закончат до конца лета.

Источник фото: телеканал «360»

«Пруд Малая Саввинка — там работы выполнены за счет подрядчика. Есть определенные замечания с нашей стороны. В частности, по прилегающей территории. Я думаю, что за лето застройщик полностью приведет все в порядок. На сегодняшний день выполнено основное благоустройство, но еще необходимо довести до ума», — рассказал глава Балашихи Сергей Юров во время проверки работ.

Благоустройство охватило почти семь гектаров. Ранее это была заброшенная территория. Она примыкает к новой застройке.

Источник фото: телеканал «360»

«То, что здесь было раньше и то, что есть сегодня — уже большая разница. Нужно сделать так, чтобы это была полностью сформированная территория для отдыха», — сказал Игорь Брынцалов.

В рамках благоустройства у Малого Саввинского пруда проложили пешеходные и беговые дорожки, высадили аллеи, обустроили набережную, построили детские и спортивные площадки, установили скамейки, и озеленили территорию.