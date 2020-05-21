«Город не узнать». Общественные места благоустроили в подмосковном Зарайске
Два года назад проект «Благоустройство исторического центра. Площадь торговых рядов» победил во всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города». А реализовали его в 2019-м. Обновили тротуар, 1,5 километра пешеходной зоны, две детские площадки и уличное освещение.
Губернатор Андрей Воробьев прошелся по площади Революции и Красноармейской улице. Он оценил итоги благоустройства. В него вложили 359,5 миллиона рублей.
Здесь большая программа по благоустройству. Мы ее несколько лет назад начали. Уже город не узнать — очень важно, чтобы сюда пришел бизнес. Общаемся с ребятами, выкупающими эти разрушенные избы. И они облагораживают их, реставрируют. Открывают кафе, гостиницы, создают рабочие местаАндрей Воробьев.
Теперь в округе начнут реализовывать проект благоустройства набережной реки Осетр. Он победил в 2019 году. Здесь сделают пляж, спасательную вышку, игровую зону для детей, лодочную станцию, пирсы, волейбольную и смотровую площадки, а еще парковку. В проект вложили 93,4 миллиона рублей.
Кроме того, в Зарайске озеленили парк «Беспятовская роща» — первый этап его благоустройства выполнили в прошлом году. Там улучшили тропиночную сеть, места отдыха, установили лавочки, урны, детские площадки и обновили освещение. На работы выделили 49,3 миллиона рублей.
«Большая программа — в каждом городе. И по строительству школ, и по чистой воде, и по дорогам», — отметил губернатор.
Всего же по программе «Формирование комфортной городской среды» преобразовали 55 общественных мест за прошлый год. Вложили 12,3 миллиарда рублей. И в 2020-м реализуют еще 41 проект.
Второй год подряд Подмосковье — лидер рейтинга Минстроя по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За 2019-й регион набрал 87 баллов из 132.