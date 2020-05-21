«Город не узнать». Общественные места благоустроили в подмосковном Зарайске

В подмосковном Зарайске за последние 2,5 года прошло масштабное благоустройство. Обновился вид площадей, парков, набережной. Проекты выполнили по программе «Формирование комфортной городской среды». Сегодня преобразованные улочки осмотрел губернатор.

Два года назад проект «Благоустройство исторического центра. Площадь торговых рядов» победил во всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города». А реализовали его в 2019-м. Обновили тротуар, 1,5 километра пешеходной зоны, две детские площадки и уличное освещение.

Губернатор Андрей Воробьев прошелся по площади Революции и Красноармейской улице. Он оценил итоги благоустройства. В него вложили 359,5 миллиона рублей.

Здесь большая программа по благоустройству. Мы ее несколько лет назад начали. Уже город не узнать — очень важно, чтобы сюда пришел бизнес. Общаемся с ребятами, выкупающими эти разрушенные избы. И они облагораживают их, реставрируют. Открывают кафе, гостиницы, создают рабочие места Андрей Воробьев.

Теперь в округе начнут реализовывать проект благоустройства набережной реки Осетр. Он победил в 2019 году. Здесь сделают пляж, спасательную вышку, игровую зону для детей, лодочную станцию, пирсы, волейбольную и смотровую площадки, а еще парковку. В проект вложили 93,4 миллиона рублей.

Кроме того, в Зарайске озеленили парк «Беспятовская роща» — первый этап его благоустройства выполнили в прошлом году. Там улучшили тропиночную сеть, места отдыха, установили лавочки, урны, детские площадки и обновили освещение. На работы выделили 49,3 миллиона рублей.

«Большая программа — в каждом городе. И по строительству школ, и по чистой воде, и по дорогам», — отметил губернатор.

Всего же по программе «Формирование комфортной городской среды» преобразовали 55 общественных мест за прошлый год. Вложили 12,3 миллиарда рублей. И в 2020-м реализуют еще 41 проект.

Второй год подряд Подмосковье — лидер рейтинга Минстроя по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За 2019-й регион набрал 87 баллов из 132.