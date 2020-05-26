Современную набережную реки Серебрянки обустроили к декабрю прошлого года в подмосковном Пушкино. Она заменила болота и стала одним из любимых мест отдыха жителей. Детям — площадки, рыбакам — пирсы, гостям — широкий выбор досуга. Во вторник губернатор проверил преображение этих мест.

Благоустроить набережную попросили жители во время эфира с Андреем Воробьевым на «360», проведенного по итогам прямой линии президента. Екатерина Неженцева из Пушкино озвучила жалобу на недостаток в микрорайоне Серебрянка площадок для детей и взрослых.

Преобразившуюся набережную открыли 27 декабря. Вложили в работы больше 197 миллионов рублей. Там появились детские и спортивные площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, пирсы и не только.

Задача — преобразить Пушкино, как и все наши города. Сейчас сезон благоустройства начался. Здесь набережную реки Серебрянки мы благоустроили. И осталось последние штрихи внести. Жителям очень нравится это место. <…> Но главе я тоже замечание сделал, потому что кое-что еще не убрано. В течение двух недель уберут Андрей Воробьев.

Отремонтировали и мост, соединивший берега реки. Но сегодня без замечаний не обошлось. Губернатор проверил набережную и пообщался с жителями. Выслушав их, дал указания министру благоустройства региона Михаилу Хайкину. Теперь уберут и все камыши.

Всю набережную озеленили — там высадили 148 деревьев и 289 кустарников. Еще появились камеры видеонаблюдения, газоны, теневые навесы, скамейки, шезлонги и многое другое.

А второй год подряд Подмосковье — лидер рейтинга Минстроя по качеству работ в рамках выполнения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас регион активно возобновляет благоустройство.

Еще большая программа начинается во дворах, начиная с ям и заканчивая благоустройством дворов. Эта работа сейчас начинает набирать обороты. Понятно, что она была заморожена в связи с карантином. Но потихоньку, соблюдая все меры предосторожности, мы продолжаем реализовывать наши программы Андрей Воробьев.

Также пять подмосковных проектов благоустройства признали одними из лучших в России по результатам прошлого года.

Впервые реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» сформировали в 2017 году.