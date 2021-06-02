Подмосковье привезло на ПМЭФ продукты лидеров конкурса «Вкусы России»

Гости Петербургского международного экономического форума попробуют лучшие подмосковные продукты. Их привезли участники и лидеры конкурса «Вкусы России». Фермеры представили семь областных брендов.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Фермерские продукты, по его словам, можно будет попробовать на стенде региона.

Здесь будут представлены семь брендов, среди которых егорьевский мед, посадская коврижка, зарайские копченые деликатесы и луховицкий кларий, а также лимонад Черноголовки и сыры Подмосковья Сергей Воскресенский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что фармацевтика и сельское хозяйство станут одними из главных акцентов, которые регион сделает на ПМЭФ в 2021 году.

«Подмосковные производители направили на форум около 100 килограммов своего лучшего сыра 10 разных сортов», — сказал Воскресенский.

Благодаря ПМЭФ Подмосковье запланировало создать 55 тысяч новых рабочих мест. Цель, стоящая перед делегацией региона, — заключить более 40 договоров на 240 миллиардов рублей.