Акценты Московской области на ПМЭФ: какие соглашения планируют заключить

Фармацевтика и современное сельское хозяйство станут одними из главных проектов, которые на ПМЭФ привезет Подмосковье. Об этом в интервью на «360» сказал глава региона Андрей Воробьев.

Петербургский международный экономический форум в этом году проведут с 2 по 5 июня. Подмосковье представит на нем инновационные проекты с акцентами на сельском хозяйстве и фармацевтике.

Будет сделан [акцент] на фарме, современном сельском хозяйстве. Мы тут решили — мы уже себя проявили по овощам в закрытом грунте и сыру очень хорошо — мы лидеры в стране. Вот ягоду, которую часто кушаем — это голубика и клубника, — до сих пор еще везем за тридевять земель Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, есть целый пул инвесторов, способных обеспечить прорыв в производстве и выращивании ягоды на территории Подмосковья.

«Технологии — это часто импортное, но когда это появляется у нас, мы уже перехватываем, можем апгрейдить, делать что-то более совершенное. Поэтому питерский форум — это важно», — отметил Воробьев.

Он добавил, что эти направления тесно связаны с развитием логистики, потому что это дата-центры, перерабатывающие и распределительные комплексы.

«И опять же ЦКАД, которая проявилась и дает возможности компаниям инвестировать в приоритетные направления. В Кашире большой энергетический проект у нас будет делать Алексей Мордашов. Я надеюсь, тоже будет завершен. Поэтому развитие — вот что мы должны обеспечивать. И перемены», — сказал губернатор.

Экономический форум позволяет увидеть перспективы, стратегию развития страны и региона. В частности по ЦКАД, которую мы сдадим буквально через месяц полностью, решение было принято на питерском форуме президентом Андрей Воробьев.

Он добавил, что каждый такой форум — это новые знакомства и подписания.

«Это формализация, понятно: с утра до вечера подписываешь, жмешь руку. Но это проработанные соглашения. То есть если подписал соглашения, у тебя есть все, чтобы построить завод, создать рабочие места, налоговую базу. Допустим, в Дубне по фарме и в Балашихе по перерабатывающему производству», — объяснил глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что на ПМЭФ все фиксируется официально, а значит, имеет большое значение для развития регионов.

«Форум — весьма важное событие. Прежде всего потому, что на нем выступает президент с экономической программой», — подытожил Воробьев.

И добавил, что на форуме зарождаются проекты, которые в зависимости от своего масштаба реализуются через год, два, три или четыре.