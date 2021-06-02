Подмосковье запланировало создать 55 тысяч рабочих мест благодаря ПМЭФ
Около 55 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Подмосковье благодаря соглашениям, подписанным на Петербургском международном экономическом форуме этого года. Цель, стоящая перед делегацией региона, — заключить более 40 договоров.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Подмосковья. Во время ПМЭФ регион планирует подписать соглашения на 240 миллиардов рублей.
Сейчас в Московской области работает свыше 400 зарубежных компаний из 40 стран
Фирмы ведут деятельность, преимущественно направленную на производство, логистику и экспорт.
«Общий объем инвестиций зарубежного бизнеса уже превысил 27 миллиардов евро», — добавили в пресс-службе.
Московская область представила на ПМЭФ свой стенд, который переплел современный дизайн и мотив народных промыслов. Одну из самых ярких его частей посвятили Центру управления регионом, помогающему решать вопросы жителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, какие акценты на ПМЭФ сделает регион.