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    02 июня 2021, 15:40

    Подмосковье запланировало создать 55 тысяч рабочих мест благодаря ПМЭФ

    Анастасия Аброськина

    Около 55 тысяч новых рабочих мест планируют создать в Подмосковье благодаря соглашениям, подписанным на Петербургском международном экономическом форуме этого года. Цель, стоящая перед делегацией региона, — заключить более 40 договоров.

    Подмосковье запланировало создать 55 тысяч рабочих мест благодаря ПМЭФ | Изображение 1

    Об этом сообщила пресс-служба правительства Подмосковья. Во время ПМЭФ регион планирует подписать соглашения на 240 миллиардов рублей.

    Сейчас в Московской области работает свыше 400 зарубежных компаний из 40 стран

    пресс-служба правительства Подмосковья.

    Фирмы ведут деятельность, преимущественно направленную на производство, логистику и экспорт.

    «Общий объем инвестиций зарубежного бизнеса уже превысил 27 миллиардов евро», — добавили в пресс-службе.

    Подмосковье запланировало создать 55 тысяч рабочих мест благодаря ПМЭФ | Изображение 2

    Московская область представила на ПМЭФ свой стенд, который переплел современный дизайн и мотив народных промыслов. Одну из самых ярких его частей посвятили Центру управления регионом, помогающему решать вопросы жителей.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, какие акценты на ПМЭФ сделает регион.