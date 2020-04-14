Подмосковье получит 360 млн рублей на выплаты врачам в период пандемии

На дополнительные выплаты медикам в России направили 50 миллиардов рублей. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги регионам выделят из федерального бюджета.

Подмосковье получит больше 360 миллионов. Деньги будут направлены на дополнительные выплаты медикам, которые сегодня находятся на передовой, работают с больными COVID-19 Игорь Брынцалов, председатель Московской областной думы.

Так, ежемесячная федеральная выплата медикам составит:

• врачам — 80 тысяч рублей;

• фельдшерам и медсестрам — 50 тысяч рублей;

• врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей;

• младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей;

• водителям скорой помощи — 25 тысяч рублей.

В то же время врачам сделают и повышенные страховые гарантии, аналогичные с военными.

Кроме того, не перестанут действовать региональные выплаты. Как и прежде, дополнительно врачам будут выделять 50 тысяч рублей, среднему персоналу — 30 и младшему — десять.

За последние сутки в России зафиксировали 2 774 новых случаев заражения. Общее число инфицированных составляет 21 102. За день в стране выздоровели 224 человека, 22 скончались.