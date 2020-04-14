    14 апреля 2020, 11:04

    Подмосковье получит 360 млн рублей на выплаты врачам в период пандемии

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Правительство России выделило больше 360 миллионов рублей на выплаты подмосковным врачам, борющихся с COVID-19. Средства будут поступать им с апреля до июня включительно.
    Подмосковье получит 360 млн рублей на выплаты врачам в период пандемии

    На дополнительные выплаты медикам в России направили 50 миллиардов рублей. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги регионам выделят из федерального бюджета.

    Подмосковье получит больше 360 миллионов. Деньги будут направлены на дополнительные выплаты медикам, которые сегодня находятся на передовой, работают с больными COVID-19

    Игорь Брынцалов,председатель Московской областной думы.

    Так, ежемесячная федеральная выплата медикам составит:

    • врачам — 80 тысяч рублей;

    • фельдшерам и медсестрам — 50 тысяч рублей;

    • врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей;

    • младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей;

    • водителям скорой помощи — 25 тысяч рублей.

    В то же время врачам сделают и повышенные страховые гарантии, аналогичные с военными.

    Кроме того, не перестанут действовать региональные выплаты. Как и прежде, дополнительно врачам будут выделять 50 тысяч рублей, среднему персоналу — 30 и младшему — десять.

    За последние сутки в России зафиксировали 2 774 новых случаев заражения. Общее число инфицированных составляет 21 102. За день в стране выздоровели 224 человека, 22 скончались.