Российским медикам выделили около 50 млрд рублей

Российские власти направят 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам. Минздраву и региональным главам придется следить за тем, чтобы своевременную помощь получали все пациенты.

О выделении средств сотрудникам медицинской сферы заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.

«По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 миллиардов рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — подчеркнул он.

Мишустин заметил, что сейчас необходимо поддержать тех, кто, «рискуя своим здоровьем и жизнью, помогает больным с коронавирусом».

Глава российского правительства распорядился, чтобы Минздрав и губернаторы с особым вниманием отнеслись к тому, как при пандемии оказывается помощь больным другими заболеваниями.

На неделе правительство намерено представить дополнительный пакет мер, направленных на поддержку бизнеса.

Новые антикризисные законы рассмотрят в Госдуме и Совете Федерации. Речь пойдет о новых нормах максимальных выплат пособий по безработице, страховании врачей, изменении Налогового кодекса и других законопроектах.