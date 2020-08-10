Подмосковье получит 21 новую школу и 18 детских садов к началу осени. COVID-безопасность будет максимальной

Об этом Андрей Воробьев рассказал во время видеоконференции с руководящим составом правительства региона. По его словам, Подмосковье стабильно показывает высокий прирост учащихся. За последние пять лет школьников стало на 30% больше, а ребят в детских садах — на 25%.

Каждый год в наших школах идет прирост учеников на 5%. В этом году плюс 38 тысяч ребят пойдут в школы. <...> Мы активно строим детские сады и школы — регион развивается Андрей Воробьев.

А всего в этом году будет 942 тысячи школьников. Максимальный прирост учеников дают Красногорск, Балашиха, Ленинский округ и Люберцы. Об этом губернатору доложила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что педагогов тоже стало больше. Правительство Подмосковья поддерживает специалистов и стремится привлечь их в регион.

Что касается кадров — в отрасли работают 103 тысячи человек. Это на три тысячи больше, чем годом ранее. Для этого делаем все возможное, привлекаем лучшие кадры. Активно работает в области программа по социальной ипотеке: 80 учителей и 30 воспитателей получат квартиры в этом году Ирина Каклюгина.

Она добавила, что действуют выплаты молодым учителям. В 2020 году это сразу тысяча новых сотрудников. Они получат выплату, равную 150 тысячам рублей.

Областная сеть образовательных учреждений включает в себя 1,5 тысячи школ, порядка двух тысяч детских садов, 49 колледжей и пять вузов.

Министр областного строительного комплекса Владимир Локтев рассказал, что за счет бюджета до сентября введут 16 школ. И уже готовы некоторые из них.

Четыре уже введены — это три учреждения в Королеве и одна в Ивантеевке. Они полностью готовы к открытию Владимир Локтев.

А детских садов в Подмосковье сегодня порядка двух тысяч. Они работают в штатном режиме. С 1 сентября откроют шесть новых, построенных за бюджет региона, и 12 — за счет инвесторов.

Безопасность — на первом месте

Безопасность обеспечат на высшем уровне. Расписание в школах составят так, чтобы избежать скопления учащихся в коридорах. Все педагоги перед началом учебного года пройдут тест на COVID-19. В школах будут измерять температуру при входе.

Наша задача — максимально внимательно подготовиться к учебному процессу. Часто задают вопросы о том, будут ли линейка и вакцинация, все ли в порядке — родители беспокоятся. И все мероприятия мы с вами должны своевременно провести Андрей Воробьев.

Школы Подмосковья должны быть обеспечены бесконтактными градусниками, антисептиками, средствами защиты и приборами для обеззараживания воздуха.

С 1 сентября свыше 400 тысяч школьников Подмосковья начнут получать бесплатное питание. А проследить за качеством пищи смогут мамы и папы ребят. Для этого область возобновит работу проекта «Родительский контроль».