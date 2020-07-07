По-новому безопасен. Детский сад №8 в подмосковном Чехове проверили после открытия

Здесь сейчас работают три группы. В каждой 13-14 человек. По словам заведующей учреждением Ольги Лештаевой, ребят может стать больше, если родители сделают на это запрос.

Детский сад построен по программе губернатора. Сегодня, 7 июля, Андрей Воробьев навестил ребят и их воспитателей вместе с министром образования Ириной Каклюгиной. В подарок привезли развивающие игры, спортивный инвентарь и корзинку с мороженым.

Для возобновления работы детских садов ввели новые стандарты безопасности. Предусмотрены обязательные уборки как перед открытием, так и уже в течение дня. Обязательно тестирование сотрудников на COVID-19, которые не работали, но пришли после длительного пребывания дома Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что, если ребенок не ходил в дежурную группу, ему понадобится получить справку о состоянии здоровья. Идти в поликлинику не придется — ее выдадут в детском саду. Для этого есть договоренность с областным Минздравом. Сюда приглашают врачей, которые проверяют самочувствие детей.

«Что касается стандарта — обязательны утренние фильтры. Когда ребенок приходит в сад, ему измеряет температуру медсестра. И она же принимает решение о том, допускать ли ребенка к группе или нет», — добавила Ирина Каклюгина.

Чеховский детский сад №8 рассчитан на шесть групп, но сейчас работают не все. Здесь уже начались летние оздоровительные работы. Ребята занимаются с воспитателями по определенной программе.

Численность нашего детского сада — 168 человек. Есть замечательный бассейн и прекрасный инструктор по физкультуре, который обучает наших деток плаванию. Многие дети, которые выпускаются, выходят уже умелыми пловцами. Есть и музыкальный руководитель, психолог Ольга Лештаева.

Дошкольные учреждения уже посещают около 100 тысяч детей, а в дежурных группах во время пандемии их было вдвое меньше.

Ранее, 6 июля, Андрей Воробьев подчеркнул важность новых мер предосторожности в детских садах. Он говорил об этом во время видеоконференции с главами округов.

Я прошу министра образования, а также вас, уважаемые главы, обратить внимание на соблюдение безопасности в работе детских садов. Сделайте звонок управляющим, руководителям детских садов. Убедитесь, что все, что связано с комфортным и безопасным пребыванием наших детей, обеспечено на каждой территории из всех вверенных вам Андрей Воробьев.

Сегодня в Подмосковье уже работают порядка двух тысяч детских садов. Все они, кроме тех, которые закрыты на плановый ремонт перед началом нового учебного года, перешли в штатный режим.