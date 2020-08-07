Безопасность на всех уровнях. С сентября в школах Подмосковья заработают посты проверки температуры

Санитарную безопасность до мелочей продумают во всех школах Подмосковья перед началом учебного сезона. Их больше 1,5 тысячи. Например, с 1 сентября в учреждениях заработают посты термометрии.

Педагогам и ученикам будут измерять температуру при входе в школу. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

Планируется нанесение специальной разметки, чтобы всем было проще соблюдать социальную дистанцию пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

Вместе с тем в школах установят антисептики, чтобы ученики и сотрудники могли свободно ими пользоваться.

А директорам поручили с пристальным вниманием отнестись к безопасности детей и взрослых.

Эта работа на особом контроле в правительстве Подмосковья пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

Воздух будут обеззараживать с помощью специальной техники. Обязательным станет проветривание классов.

Ранее нормы безопасности потребовалось соблюдать и во время ЕГЭ. Министр образования Ирина Каклюгина рассказала, что на всех площадках тестирований полностью предусмотрели меры предосторожности.

С 1 сентября свыше 400 тысяч школьников Подмосковья начнут получать бесплатное питание. А проследить за качеством пищи смогут мамы и папы ребят. Для этого область возобновит работу проекта «Родительский контроль».

По словам губернатора Андрея Воробьева, в школах завершают все ремонтные работы и подготовку пищеблоков.