facebook_pixel
    07 августа 2020, 12:30

    Безопасность на всех уровнях. С сентября в школах Подмосковья заработают посты проверки температуры

    Анастасия Аброськина

    Санитарную безопасность до мелочей продумают во всех школах Подмосковья перед началом учебного сезона. Их больше 1,5 тысячи. Например, с 1 сентября в учреждениях заработают посты термометрии.
    Безопасность на всех уровнях. С сентября в школах Подмосковья заработают посты проверки температуры

    Педагогам и ученикам будут измерять температуру при входе в школу. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.

    Планируется нанесение специальной разметки, чтобы всем было проще соблюдать социальную дистанцию

    пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

    Вместе с тем в школах установят антисептики, чтобы ученики и сотрудники могли свободно ими пользоваться.

    А директорам поручили с пристальным вниманием отнестись к безопасности детей и взрослых.

    Эта работа на особом контроле в правительстве Подмосковья

    пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

    Воздух будут обеззараживать с помощью специальной техники. Обязательным станет проветривание классов.

    Ранее нормы безопасности потребовалось соблюдать и во время ЕГЭ. Министр образования Ирина Каклюгина рассказала, что на всех площадках тестирований полностью предусмотрели меры предосторожности.

    С 1 сентября свыше 400 тысяч школьников Подмосковья начнут получать бесплатное питание. А проследить за качеством пищи смогут мамы и папы ребят. Для этого область возобновит работу проекта «Родительский контроль».

    По словам губернатора Андрея Воробьева, в школах завершают все ремонтные работы и подготовку пищеблоков.

    Новости SMI.FM