Безопасность на всех уровнях. С сентября в школах Подмосковья заработают посты проверки температуры
Педагогам и ученикам будут измерять температуру при входе в школу. Об этом сообщили в Министерстве образования региона.
Планируется нанесение специальной разметки, чтобы всем было проще соблюдать социальную дистанциюпресс-служба Министерства образования Подмосковья.
Вместе с тем в школах установят антисептики, чтобы ученики и сотрудники могли свободно ими пользоваться.
А директорам поручили с пристальным вниманием отнестись к безопасности детей и взрослых.
Эта работа на особом контроле в правительстве Подмосковьяпресс-служба Министерства образования Подмосковья.
Воздух будут обеззараживать с помощью специальной техники. Обязательным станет проветривание классов.
Ранее нормы безопасности потребовалось соблюдать и во время ЕГЭ. Министр образования Ирина Каклюгина рассказала, что на всех площадках тестирований полностью предусмотрели меры предосторожности.
С 1 сентября свыше 400 тысяч школьников Подмосковья начнут получать бесплатное питание. А проследить за качеством пищи смогут мамы и папы ребят. Для этого область возобновит работу проекта «Родительский контроль».
По словам губернатора Андрея Воробьева, в школах завершают все ремонтные работы и подготовку пищеблоков.