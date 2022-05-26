Подмосковье откроет важный завод в отрасли машиностроения России. Это повлияет на рост экспорта

Подмосковный завод «Тонар» — единственный производитель карьерных самосвалов в России и самый крупный поставщик прицепов в стране. Он приступил к импортозамещению осей для техники — это увеличит возможности по экспорту. Проект презентовали премьер-министру России Михаилу Мишустину и губернатору Андрею Воробьеву.

Для масштабного проекта импортозамещения завод получил уже три земельных участка по программе «Земля за 1 рубль» и кредит размером 400 миллионов рублей на льготных условиях.

Прежде 90% импортных осей для прицепной и полуприцепной техники в России принадлежало немецкому производителю Schmitz Cargobull.

В ситуации, в которой мы оказались, нашей задачей стало уделить внимание бизнесу и обеспечить его стабильность Андрей Воробьев.

Чтобы реализовать проект импортозамещения, «Тонар» в 2023 году достроит завод по производству осей. Он не только снизит зависимость от зарубежных поставок в отрасли, но и увеличит возможности экспорта в страны ближнего зарубежья.

«Нам показали очень интересный цикл производства, которое опирается на российские технологии. Импортозамещение, про которое мы часто говорим сегодня, здесь активно реализуется. Виды продукции и технологии, которые нам показали, вселяют очень хороший оптимизм», — сообщил Михаил Мишустин.

Уникальность «Тонара»

Название завода произошло от сокращенного словосочетания «Товары — народу». Сегодня рынки сбыта компании — Россия, Белоруссия, Казахстан, страны Африки, Азии, Южной Америки, Ближнего Востока.

„Тонар“ — крупнейшее предприятие в своем секторе в Московской области. Это наглядный пример того, как из маленького кооператива за 30 с небольшим лет можно вырасти сначала до среднего, а потом — до большого и успешного бизнеса Михаил Мишустин.

По его словам, необходимо масштабировать такие примеры по всей России.

«И, конечно, мы делаем все возможное, чтобы таких „Тонаров“ становилось как можно больше», — добавил премьер-министр.

Машиностроение не единственная отрасль, в которой работают над импортозамещением. Областной Мининвест сопровождает сейчас 117 таких проектов в разных сферах. Это химические и пищевые отрасли, медицина, фармацевтика.

«В Московской области малый и средний бизнес — 404 тысячи компаний. И 30% доходов в бюджет нам дает малый бизнес, в том числе самозанятые», — сообщил Андрей Воробьев.

Завод «Тонар» находится в Орехово-Зуеве. Вскоре дорога до этого городского округа станет быстрее и удобнее.

«В следующем году благодаря президентской программе по дороге Москва — Казань можно будет значительно сократить время в пути. Дорога строится. До конца года уже до ЦКАД можно будет отсюда доехать, а в следующем году вся трасса — 157 километров по Московской области — уже будет готова», — объяснил губернатор.

Вместе с тем он поздравил с Днем предпринимательства всех, кто причастен к этой сфере.

Мы всегда старались уделять бизнесу большое внимание вместе с командой правительства. Я хочу пожелать, чтобы наш бизнес получал прибыль выше, а ставки чтобы были ниже Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что губернатор Подмосковья попросил правительство о поддержке промышленной ипотеки.