Андрей Воробьев попросил правительство о поддержке промышленной ипотеки

Одним из новых и востребованных сегментов в промышленном секторе на сегодняшний день остается light industrial. Этот формат предполагает строительство небольших мультифункциональных помещений. И на них есть серьезный спрос. Это направление нужно поддержать, и в этой связи встает и вопрос о промышленной ипотеке, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе посещения завода «Тонар» в Орехово-Зуеве.

На территории предприятия сегодня прошло заседание правкомиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса. В нем принял участие и премьер-министр Михаил Мишустин.

«Еще одна тема, по которой мы советовались и с комиссией Госсовета по промышленности, — есть весьма новое, в Татарстане есть такое тоже, — это light industrial. Когда предприниматель может купить себе 100 квадратных метров, тысячу квадратных метров. Такие возможности у нас есть в Солнечногорске, Подольске и Жуковском. Так вот light industrial нуждается в том, чтобы его строили больше. Это сокращает время. И мы хотели обсудить, получить поддержку по промышленной ипотеке», — сказал глава региона.

По мнению губернатора, если компания будет иметь возможность часть такого цеха купить по льготной стоимости, то, соответственно, одни будут строить больше light industrial, а другие — более доступно получат возможность производить микроэлектронику, товары потребления или заниматься пищевой промышленностью.

Источник фото: телеканал «360»

«Важно, что сегодня это очень востребовано. И, на наш взгляд, конечно, можно провести эксперимент. Уверен, и Калининград, и Тула, и Татарстан, и Великий Новгород — многие территории на это хотели бы пойти. Поэтому такую просьбу сегодня хотели бы сформулировать и считаем ее очень важной сегодня и своевременной», — подчеркнул он.

В заключение губернатор отметил, что правительство Московской области всегда уделяло приоритетное внимание развитию бизнеса в регионе и будет делать дальнейшие шаги в этом направлении.

«И АСИ (Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов — прим. ред.) сегодня присутствует здесь. Накануне ПМЭФ всегда смотрит, насколько мы вообще на одном языке разговариваем с теми, кто занимается предпринимательством. Хочу пожелать, чтобы наш бизнес получал прибыль выше, ставки были ниже. Ну и чтобы продукция, которую компании производят в разных сферах, была конкурентной, радовала потребителей и тех, кто посвятил этому свою жизнь», — заключил он.