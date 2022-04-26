Новая мера поддержки импортозамещения появилась в Подмосковье

Предприниматели из Подмосковья смогут получить кредит по ставке от 4 до 5,5% годовых на импортозамещение. Это новая мера поддержки малого и среднего бизнеса.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что льготу внедрили в Подмосковье при участии областного Мининвеста и корпорации МСП.

Получить кредит на льготных условиях можно в 10 аккредитованных банках Екатерина Зиновьева.

Главное условие — кредит должен быть взят на реализацию проектов по импортозамещению. Максимально сниженная ставка — 4% годовых. Ее предусмотрели для малых и средних компаний.

При этом микробизнес сможет получить кредит по ставке 5,5% годовых.

«Происходит синергия бюджетов, и, самое главное, появляется возможность поддержать именно приоритетные для региона отрасли, создать рабочие места», — подчеркнул генеральный директор корпорации МСП Подмосковья Александр Исаевич.

Список ОКВЭД, для которых доступен кредит, можно увидеть по ссылке.

Уточнить все условия участия можно в офисах «Мой бизнес». Необходимую помощь предприниматели смогут получить и на портале invest.mosreg.ru, а также по номеру горячей линии 0150.

Ранее стало известно, что подмосковный Мининвест взял на сопровождение более 110 проектов импортозамещения. Этой задаче уделяют особое внимание по поручению губернатора Андрея Воробьева.