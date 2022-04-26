facebook_pixel
    26 апреля 2022, 11:51

    Новая мера поддержки импортозамещения появилась в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Предприниматели из Подмосковья смогут получить кредит по ставке от 4 до 5,5% годовых на импортозамещение. Это новая мера поддержки малого и среднего бизнеса.

    Новая мера поддержки импортозамещения появилась в Подмосковье | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что льготу внедрили в Подмосковье при участии областного Мининвеста и корпорации МСП.

    Получить кредит на льготных условиях можно в 10 аккредитованных банках

    Екатерина Зиновьева.

    Главное условие — кредит должен быть взят на реализацию проектов по импортозамещению. Максимально сниженная ставка — 4% годовых. Ее предусмотрели для малых и средних компаний.

    При этом микробизнес сможет получить кредит по ставке 5,5% годовых.

    «Происходит синергия бюджетов, и, самое главное, появляется возможность поддержать именно приоритетные для региона отрасли, создать рабочие места», — подчеркнул генеральный директор корпорации МСП Подмосковья Александр Исаевич.

    Список ОКВЭД, для которых доступен кредит, можно увидеть по ссылке.

    Уточнить все условия участия можно в офисах «Мой бизнес». Необходимую помощь предприниматели смогут получить и на портале invest.mosreg.ru, а также по номеру горячей линии 0150.

    Ранее стало известно, что подмосковный Мининвест взял на сопровождение более 110 проектов импортозамещения. Этой задаче уделяют особое внимание по поручению губернатора Андрея Воробьева.