Подмосковье определит приоритетные задачи на 2020 год после послания президента

Ежегодно президент России в указах и национальных проектах обозначает приоритетные задачи. Это вопросы, которые больше всего волнуют людей в сферах здравоохранения, образования, экологии, транспорта, строительства жилья.

Эти стратегические цели найдут отражение в работе властей Подмосковья. «Будут сделаны акценты на те государственные программы, на те приоритеты жизни нашей страны, которые мы должны соблюдать и охранять», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания правительства региона.

В реализации национальных проектов в Подмосковье помогают Центры управления регионом, которые открылись во всех муниципалитетах. Главный девиз центров: «Все знаем — быстро решаем — не допускаем». Сюда стекаются обращения жителей из социальных сетей, личных обращений, а также поступившие по электронной почте и через портал «Добродел».

В центрах работают специалисты из 30 ведомств. Они оперативно отвечают на вопросы жителей, решают насущные проблемы.

В 2019 году был сделан акцент на развитие сферы здравоохранения. Так, в Подмосковье в рамках нацпроекта построили две новые поликлиники в Дмитрове и Куровском. Большие ресурсы направляются и на закупку современного медицинского оборудования, которое позволяет быстрее проходить обследование. Эта работа будет продолжена и в 2020 году.

«В 2019 году мы оборудовали многие медучреждения „тяжелым“ оборудованием — это МРТ, КТ, теперь главное, чтобы это оборудование эффективно работало», — отметил Андрей Воробьев.

В регионе ведется большая работа по привлечению врачей. Например, для поддержки специалистов в Подмосковье существует программа «Земский доктор». Врачам-участникам программы предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона рублей, фельдшерам — 500 тысяч рублей.

Во время прошлогоднего обращения президента к Федеральному собранию правительству и парламенту был поставлен ряд задач, связанных с социальной сферой, здравоохранением, образованием, ипотечным ставкам. Контролировал выполнение поставленных задач премьер-министр России Дмитрий Медведев.