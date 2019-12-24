В конце прошлого года в Московской области начал работу Центр управления регионом (ЦУР). Он направлен на решение проблем жителей региона. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о пользе центра.

Центр управления регионом в Красногорске открыли 29 декабря 2018 года. В течения года такие же ЦУРы появились во всех муниципалитетах Подмосковья. Главный девиз центров «Все знаем — быстро решаем — не допускаем».

«Отличительной чертой этого года явилось внедрение системы ЦУР и муниципальных ЦУРов. Вы знаете, что большой интерес самых разных регионов и уважаемых людей привлекли наши методики, которые мы внедряем в ЦУР. Потому что эти методики полностью полагаются на обращения граждан. И мы видим реальные заметные результаты во всех сферах», — отметил губернатор Андрей Воробьев на заседании Высшего совета в доме правительства региона.

Источник фото: телеканал «360»

По словам главы Подмосковья, жителям необходимо внимание власти. И в этом помогает работа ЦУРов.

«Основным моментом нашей работы является элемент чуткой и внимательной власти. То, о чем говорит нам постоянно президент. То, что требует от нас жизнь. Насколько внимательна и заботлива власть на местах зависит наш рейтинг и авторитет», — добавил Андрей Воробьев.

Также в регионе продолжает работу портал «Добродел». Это сервис для жителей Московской области, с помощью которого можно взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать проблемы без заполнения бумаг.

«Весь этот год мы очень усиленно работали в системе „Добродел“. Может, кому-то это покажется весьма рутинным и скучным делом. Но я благодарен тем, кто относится к зарождению и становлению этой системы внимательно и добросовестно. Потому что вся ее философия — удовлетворить потребности и наказы жителей», — сказал Андрей Воробьев.

Сейчас на портале «Добродел» зарегистрировано больше 1,7 миллиона жителей Подмосковья. С каждым месяцем количество пользователей растет. А для их удобства работает одноименное мобильное приложение.