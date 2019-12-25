Почти 40 врачей удалось привлечь на работу в Егорьевск в 2019 году

В 2019 году в городские поликлиники и сельские амбулатории городского округа Егорьевск пришли работать 37 медицинских специалистов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Шесть участковых врачей и врача-рентгенолога было запланировано привлечь на работу в 2019 году в учреждения здравоохранения Егорьевска в соответствии с дорожной картой. С января 2019-го по настоящее время в городские медучреждения муниципалитета привлечено 14 врачей первичного звена: восемь участковых врачей-терапевтов, четыре участковых педиатра, два врача общей практики.

В сельские медицинские учреждения пришли на работу два врача. По программе «Земский доктор» трудоустроен в Михалевскую амбулаторию врач общей практики (семейный врач) Виталий Федяшин, прежде работавший в Саратовской городской поликлинике № 9. Как сельский врач, он пользуется рядом льгот при оплате услуг ЖКХ, проезда в транспорте. По мнению Виталия Федяшина, это хорошая поддержка со стороны государства.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Жительница деревни Михали Татьяна Маркова напомнила, что новый врач Виталий Федяшин работает в Егорьевском округе более трех месяцев. «Нам он очень нравится. Грамотный, чуткий, ведет прием до последнего пациента. Некоторое время у нас не было постоянного доктора, приезжали врачи два раза в неделю. Теперь же гораздо проще попасть к врачу — он принимает ежедневно», — поделилась Татьяна Николаевна.

Новый врач общей практики принят в Рязановскую амбулаторию. Пополняются сельские амбулатории и средним медперсоналом. Всего в этом году в Егорьевскую ЦРБ привлечено 37 врачей, включая врачей-специалистов. Комфортные условия работы, достойная зарплата, возможность решить жилищный вопрос, дружелюбный, профессиональный коллектив ждут врачей, решивших работать в Егорьевской центральной районной больнице.

Врач-акушер-гинеколог женской консультации Егорьевской ЦРБ Елена Антонова отмечает, что прием пациентов проходит в комфортных кабинетах, оснащенных современным оборудованием. «Здесь есть все необходимое для оказания квалифицированной медицинской помощи женщинам. Я, как молодой специалист, чувствую поддержку более опытных коллег и руководства», — сказала Елена Антонова.

Всего в этом году в Егорьевскую ЦРБ привлечено 37 врачей

Глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев сделал акцент на том, что в этом году в медучреждения Егорьевска пришли работать опытные врачи, в том числе более 20 медиков первичного звена. «Работу по привлечению медицинских кадров мы обязательно продолжим, как продолжим оказывать и поддержку этим специалистам. Приехавшим врачам округ предоставляет служебные квартиры, компенсирует арендную плату за наем жилья», — подчеркнул Александр Гречищев.

С начала 2019 для работы в медицинских организациях, расположенных в сельской местности Московской области, привлечено 145 медработников — участников программы «Земский доктор», в том числе 135 врачей и 10 фельдшеров. Врачам — участникам программы предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1 миллиона рублей, фельдшерам — 500 тысяч рублей. Всего с 2012 года в Подмосковье трудоустроились почти 1,5 тысячи земских докторов, сообщила и. о. министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.