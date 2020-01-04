Путин уделит внимание упавшим доходам россиян в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин работает над документами, которые он представит в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Глава государства особое внимание намерен уделить повышению уровня доходов россиян.

В частности, Путин намерен решить задачи, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».

«Эти решения должны состояться. Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — признался президент. Его слова процитировал ТАСС.

В прошлый раз президент России обращался к Федеральному собранию в феврале 2019 года. По итогам был поставлен ряд задач правительству и парламенту, связанных с социальной сферой, здравоохранением, образованием, ипотечным ставкам и другим актуальным задачам. Контроль за выполнением почти всех поставленных задач был возложен на премьер-министра страны Дмитрия Медведева.