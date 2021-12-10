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    10 декабря 2021, 13:50

    Подмосковье нарастило производство мяса на 6 тысяч тонн

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Производство мяса выросло в Подмосковье. Оно увеличилось на шесть тысяч тонн по сравнению с 2020 годом, подчеркнул министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

    Подмосковье нарастило производство мяса на 6 тысяч тонн | Изображение 1

    Он уточнил, что по предварительным итогам года Подмосковье нарастило мясное производство на шесть тысяч тонн.

    По прогнозу, валовое производство мяса в этом году составит 317 тысяч тонн

    Сергей Воскресенский.

    Сейчас в Московской области работают девять свиноводческих и 10 птицеводческих заводов.

    В прошлом году по производству скота и птицы Подмосковье занимало седьмое место в Центральном федеральном округе.

    Сейчас Подмосковье занимает лидирующее в России место по производству сырных и хлебных продуктов.