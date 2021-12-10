Подмосковье нарастило производство мяса на 6 тысяч тонн

Производство мяса выросло в Подмосковье. Оно увеличилось на шесть тысяч тонн по сравнению с 2020 годом, подчеркнул министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что по предварительным итогам года Подмосковье нарастило мясное производство на шесть тысяч тонн.

По прогнозу, валовое производство мяса в этом году составит 317 тысяч тонн Сергей Воскресенский.

Сейчас в Московской области работают девять свиноводческих и 10 птицеводческих заводов.

В прошлом году по производству скота и птицы Подмосковье занимало седьмое место в Центральном федеральном округе.

Сейчас Подмосковье занимает лидирующее в России место по производству сырных и хлебных продуктов.