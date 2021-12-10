10 декабря 2021, 13:50
Подмосковье нарастило производство мяса на 6 тысяч тонн
Производство мяса выросло в Подмосковье. Оно увеличилось на шесть тысяч тонн по сравнению с 2020 годом, подчеркнул министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.
Он уточнил, что по предварительным итогам года Подмосковье нарастило мясное производство на шесть тысяч тонн.
По прогнозу, валовое производство мяса в этом году составит 317 тысяч тонн
Сергей Воскресенский.
Сейчас в Московской области работают девять свиноводческих и 10 птицеводческих заводов.
В прошлом году по производству скота и птицы Подмосковье занимало седьмое место в Центральном федеральном округе.
Сейчас Подмосковье занимает лидирующее в России место по производству сырных и хлебных продуктов.