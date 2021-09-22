Производство мяса в Подмосковье выросло по сравнению с прошлым годом

Еще больше мяса начали изготавливать в Подмосковье. За последние восемь месяцев производство выросло на 7,5 тысячи тонн по сравнению с прошлым годом.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, речь идет о мясе и скота, и птицы.

Валовое производство мяса в хозяйствах всех категорий Подмосковья составило 211,3 тысячи тонн Сергей Воскресенский.

Он добавил, что в Московской области работает более 200 предприятий по производству мяса птицы, кроликов, овец, свинины и говядины.

«По переработке мяса осуществляют деятельность свыше 70 предприятий», — отметил министр.

Воскресенский уточнил, что самые крупные из них работают в Истре, Клину, Одинцове, Егорьевске, Подольске, Богородском.