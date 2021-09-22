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    22 сентября 2021, 13:14

    Производство мяса в Подмосковье выросло по сравнению с прошлым годом

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Еще больше мяса начали изготавливать в Подмосковье. За последние восемь месяцев производство выросло на 7,5 тысячи тонн по сравнению с прошлым годом.

    Производство мяса в Подмосковье выросло по сравнению с прошлым годом | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, речь идет о мясе и скота, и птицы.

    Валовое производство мяса в хозяйствах всех категорий Подмосковья составило 211,3 тысячи тонн

    Сергей Воскресенский.

    Он добавил, что в Московской области работает более 200 предприятий по производству мяса птицы, кроликов, овец, свинины и говядины.

    «По переработке мяса осуществляют деятельность свыше 70 предприятий», — отметил министр.

    Воскресенский уточнил, что самые крупные из них работают в Истре, Клину, Одинцове, Егорьевске, Подольске, Богородском.