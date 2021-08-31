Подмосковные заводы стали производить больше мяса

Производство мяса в Подмосковье выросло на 5,6 тысячи тонн по сравнению с прошлым годом. Сегодня в регионе свыше 70 предприятий этого профиля.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, за семь месяцев в хозяйствах всех категорий получили на 5,6 тысячи тонн мяса больше, чем год назад.

Производство составило 182,9 тысячи тонн Сергей Воскресенский.

Самые крупные мясные заводы, по его словам, расположены в Клину, Богородском, Одинцове, Егорьевске, Подольске, Истре.