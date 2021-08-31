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    31 августа 2021, 15:42

    Подмосковные заводы стали производить больше мяса

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Производство мяса в Подмосковье выросло на 5,6 тысячи тонн по сравнению с прошлым годом. Сегодня в регионе свыше 70 предприятий этого профиля.

    Подмосковные заводы стали производить больше мяса | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, за семь месяцев в хозяйствах всех категорий получили на 5,6 тысячи тонн мяса больше, чем год назад.

    Производство составило 182,9 тысячи тонн

    Сергей Воскресенский.

    Самые крупные мясные заводы, по его словам, расположены в Клину, Богородском, Одинцове, Егорьевске, Подольске, Истре.