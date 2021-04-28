Подъездные дороги к аэропорту Шереметьево отремонтируют в Химках

В Химках выполнят ремонт двух дорог, ведущих к аэропорту Шереметьево. Работы произведут в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

В рамках программы регионального ремонта покрытие обновят на участке Шереметьевского шоссе с 0 по 3,9 км и Международного шоссе с 0 по 5-й километр.

Автодорога «Шереметьевское шоссе (подъезд к Шереметьево-1)» стала одним из первых участков ремонта в этом году. Общая площадь ремонта составит более 88 тысяч квадратных метров. Дорога относится к I технической категории, интенсивность движения здесь составляет свыше 20 тысяч автомобилей в сутки. В связи с высоким трафиком, для удобства автомобилистов, ремонт будет проводиться преимущественно в ночное время. Завершить работы по замене покрытия планируется в начале июня.

На Международном шоссе ремонт выполнят на участке с 0 по 5-й километр — работы выполнят с применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20, наличие в ее составе более 70% щебня позволяет уменьшить износ покрытия и продлить срок службы дороги.

Общая протяженность отремонтированных дорог в Химках составит 34,7 километра.

В Подмосковье в этом году акцент сделан на ремонт региональных дорог с высокой интенсивностью движения (более 5 тысяч авто в сутки), в связи с чем значительно выросло количество дорог, которые будут отремонтированы с использованием щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси — с 44% в 2020 до 72% в 2021.