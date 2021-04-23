Московская область стала одним из лидеров по ремонту дорог в стране

В Подмосковье продолжит действовать проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021 году в рамках него будет отремонтировано более 2,1 тысячи дорожных объектов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«Объем ремонта дорог и строительства тротуаров на 2021 год у нас уже определен. Это более 2,1 тысячи объектов. Для нас это очень существенно. Мы должны поддерживать свой высокий уровень в рамках президентского проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“», — сообщил министр.

Он отметил, что развитию транспортных и инфраструктурных проектов уделяется очень большое внимание в стране, в частности в Подмосковье. В этом году также продолжится реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках указа президента от 7 мая 2018 года.

По словам Гержика, Московская область занимает одно из первых мест по объему ремонта в стране.

«Программа работ сформирована. У нас есть городские округа, где наибольший объем работ, — это Подольск, Раменский округ, Домодедово, Серпухов, Истра. Это округа, где в 2021 году будет самый большой объем ремонта дорог и строительства тротуаров», — объяснил министр.

Тем не менее в работе будет вся Московская область. В каждом городском округе — свои объемы.

«Очень многое для нас значит голосование жителей на портале „Добродел“. У нас сегодня 428 дорог включено в план ремонта именно по итогам голосования жителей», — добавил министр.

Каждый год власти не менее 25% объема ремонта формируют по итогам того, как проголосовали жители.