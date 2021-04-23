Более 300 километров тротуаров отремонтируют в Подмосковье в 2021 году

В 2021 году запланировано провести ремонт и уложить 320 километров тротуаров в Московской области. Об это заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Тротуары — очень важная тема для Подмосковья, отметил он. Власти видят обращения жителей по этому вопросу.

«Ежегодно мы стараемся как можно больше обустроить и отремонтировать тротуаров. На этот год у нас в плане 320 километров. И Андрей Юрьевич [Воробьев], когда мы ему докладывали об этом, обратил на это особое внимание. И мы по его поручению запланировали в этом году даже вторую волну», — рассказал Гержик.

Министр подчеркнул, что это рекордный объем планируемых работ. Участки, на которых будут делать ремонт, отбираются по нескольким критериям: обращение граждан, голосование в «Доброделе», аварийность объекта. Больше всего работ по ремонту и укладке тротуаров запланировано сделать в Истре, Подольске, Балашихе, Одинцовском и Раменском городских округах.

«Объем ремонта дорог и строительства тротуаров на 2021 год у нас уже определен. Это более 2,1 тысячи объектов. Для нас это очень существенно. Мы должны поддерживать свой высокий уровень в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — добавил Гержик.

Наибольший объем работ предстоит сделать в Подольске, Домодедове, Истре, Серпухове, Раменском городском округе.

«Мы приступили к дорожным работам раньше обычного. Начали с тротуаров 12 апреля, а 15 апреля начался полномасштабный ремонт. По состоянию на 22 апреля у нас в работе уже 141 дорога. Вот, например, дорога регионального значения — Шереметьевское шоссе в Химках», — добавил министр.

Он отметил, что на Шереметьевском шоссе — очень плотное движение. Поэтому именно его в Химках будут приводить в порядок в первую очередь.