Минтранс Подмосковья рассказал о планах ремонта дорог

В Московской области власти продолжают ремонт 141 дороги. Основное внимание уделят Шереметьевскому шоссе в Химках, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«По состоянию на 22 апреля у нас в работе уже 141 дорога. Вот, например, дорога регионального значения — Шереметьевское шоссе в Химках», — сказал глава Минтранса Московской области.

Власти Подмосковья рассчитывают, что в этом году ограничительные меры будут снижаться и полноценно заработает весь транспорт, в том числе авиаперевозки. В правительстве к этому готовятся и очень надеются, что это случится, отметил Гержик.

«И как раз для всех пассажиров проведем ремонт Шереметьевского шоссе. Это очень интенсивная дорога — по ней ездят не только те, кто направляется в аэропорт, но и жители, например Лобни», — указал министр транспорта.

В 2021 году в Московской области должны отремонтировать более 1,4 тысячи километров дорог. Об этом глава Минтранса Подмосковья сообщал в марте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что на ремонт дорог в этом году выделят 14 миллиардов рублей.