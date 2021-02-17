«Никаких бумаг». Подать заявки на ОГЭ и ЕГЭ в Подмосковье станет проще

Для школьников Подмосковья упростили подачу заявок на ОГЭ, а со следующего года это коснется и ЕГЭ. Ребята смогут онлайн записаться на участие в экзаменах. Им не потребуется уже идти для этого в школу или управление образования.

Все удастся сделать буквально за несколько минут дома. Об этом в беседе с «360» рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Начиная с этого года мы ввели новый сервис: на ОГЭ можно записаться через сайт госуслуг. Раньше надо было писать заявление в школе или управлении образования Ирина Каклюгина.

Теперь все девятиклассники, которым предстоит сдать ОГЭ, до 1 марта смогут зайти на сайт госуслуг и оставить свое заявление на написание выпускного экзамена.

«А начиная со следующего года по такому же принципу можно будет записаться на ЕГЭ. Это экзамен для 11-х классов. Принцип будет таким же — никаких бумажных носителей. Можно дома в любое время записаться на экзамен», — рассказала Каклюгина.

Она напомнила, что в этом году выпускники Подмосковья начнут сдавать ЕГЭ 31 мая. Это сделают 40 тысяч человек.

Теперь ЕГЭ в той привычной форме, в какой его сдавали раньше, напишут только дети, которые поступают в вуз Ирина Каклюгина.

А если ребенок не идет после 11-го класса в вуз, то ЕГЭ он сдаст в формате выпускного экзамена по русскому языку и математике.

«Не нужно бояться ЕГЭ. Необходимо просто к нему подготовиться. Материалы по всем предметам выложили на сайте ФИПИ. Там же демоверсии экзаменов по русскому языку и математике для всех тех детей, которые не собираются поступать в вузы», — сообщила Каклюгина.

Ирина Каклюгина подчеркнула, что все экзамены организуют со строгим соблюдением мер безопасности.