Подмосковные школьники смогут подать заявление на участие в ОГЭ через интернет

В Московской области у выпускников появилась возможность подать заявление на участие в ЕГЭ и ОГЭ дистанционно. Для этого разработали специальный сервис. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования региона.

«На региональном портале госуслуг заработал сервис по подаче заявлений на участие в ЕГЭ и ОГЭ. Благодаря новой возможности подать заявление выпускники теперь смогут в электронном виде, что значительно экономит время», — уточнила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она добавила, что услуга в этом году доступна для выпускников девятых классов при подаче заявлений на участие в ОГЭ. В следующем году сервис позволит дистанционно подать заявление и на участие в ЕГЭ.

«Раньше надо было подавать заявление строго в бумажном виде в свою школу или в управление образованием по месту жительства. Новый формат намного удобнее», — отметила Каклюгина.

Министр подчеркнула, что сервис могут использовать как школьники, так и их родители. Процедура займет около пяти минут.

Прием заявлений на участие в ОГЭ для подмосковных школьников продлится до 1 марта.