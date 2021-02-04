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    04 февраля 2021, 19:26

    Правила сдачи ЕГЭ изменились. Теперь его будут сдавать не все

    Анастасия Максимовских, Мария Новикова, Юлия Уткина

    В этом году изменились правила сдачи ЕГЭ. Единый госэкзамен теперь будут писать не все школьники. Выпускники, которые хотят поступать в высшее учебное заведение, будут сдавать ЕГЭ, а те, кто не планирует дальше идти в вузы, — государственный выпускной экзамен.
    Правила сдачи ЕГЭ изменились. Теперь его будут сдавать не все

    Школьница из Красногорска Дженна не планирует поступать в вуз. Она выбрала Британскую школу в Москве. Там не требуют результаты единых государственных экзаменов.

    «Там нужен аттестат, чтобы показать, что у меня есть образование среднее. Там я уже буду сдавать „Аилдс“ — это английский экзамен. И портфолио», — говорит ученица 11-го класса МБОУ СОШ №16 Дженна-Виктория Бондаренко.

    Правила сдачи ЕГЭ изменились. Теперь его будут сдавать не все | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Выпускные экзамены у Дженны будут. Но только два: по русскому языку и математике в упрощенной форме. Девушка волнуется, ведь о том, какими окажутся задания, пока никто ничего не знает.

    «10 февраля должны выложить на сайте эти экзамены, демонстрационный вариант. И я этого жду, потому что хочется знать, что меня ожидает», — делится Дженна-Виктория Бондаренко.

    Правила сдачи ЕГЭ изменились. Теперь его будут сдавать не все | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Если в 2022-м году Дженна вдруг решит, что неплохо бы получить высшее образование, то сможет сдать ЕГЭ со следующим потоком. Ее однокласснику Денису, который сразу выбрал российский вуз, похоже, переживать не о чем. Из списка обязательных единых госэкзаменов пропала математика. И это второе важное изменение в 2021-м году. Сдавать этот предмет Денис не будет вообще.

    «Вообще, я собираюсь поступать в медицинский вуз, а именно в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге. Мне предстоит сдать химию, биологию и русский язык. Поскольку в медицинский вуз было достаточно сдавать базовый уровень математики, но так как его отменили, буду сдавать только три предмета», — рассказал ученик 11 класса СОШ №16 Денис Шарапов.

    Правила сдачи ЕГЭ изменились. Теперь его будут сдавать не все | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Важное уточнение — оно же изменение номер три: в этом году нельзя сдать ЕГЭ досрочно.

    «ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля. Отменен досрочный период сдачи ЕГЭ», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

    Больше всех сейчас переживают даже не дети, а их родители, но педагоги уверены — волноваться не о чем. Изменения никак не влияют на учебный план, все знания школьники получат в полном объеме. А вместе с ними и больше свободного времени, которое смогут уделить подготовке к тем экзаменам, которые нужны им для поступления.