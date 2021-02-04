Правила сдачи ЕГЭ изменились. Теперь его будут сдавать не все

Школьница из Красногорска Дженна не планирует поступать в вуз. Она выбрала Британскую школу в Москве. Там не требуют результаты единых государственных экзаменов.

«Там нужен аттестат, чтобы показать, что у меня есть образование среднее. Там я уже буду сдавать „Аилдс“ — это английский экзамен. И портфолио», — говорит ученица 11-го класса МБОУ СОШ №16 Дженна-Виктория Бондаренко.

Источник фото: телеканал «360»

Выпускные экзамены у Дженны будут. Но только два: по русскому языку и математике в упрощенной форме. Девушка волнуется, ведь о том, какими окажутся задания, пока никто ничего не знает.

«10 февраля должны выложить на сайте эти экзамены, демонстрационный вариант. И я этого жду, потому что хочется знать, что меня ожидает», — делится Дженна-Виктория Бондаренко.

Источник фото: телеканал «360»

Если в 2022-м году Дженна вдруг решит, что неплохо бы получить высшее образование, то сможет сдать ЕГЭ со следующим потоком. Ее однокласснику Денису, который сразу выбрал российский вуз, похоже, переживать не о чем. Из списка обязательных единых госэкзаменов пропала математика. И это второе важное изменение в 2021-м году. Сдавать этот предмет Денис не будет вообще.

«Вообще, я собираюсь поступать в медицинский вуз, а именно в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге. Мне предстоит сдать химию, биологию и русский язык. Поскольку в медицинский вуз было достаточно сдавать базовый уровень математики, но так как его отменили, буду сдавать только три предмета», — рассказал ученик 11 класса СОШ №16 Денис Шарапов.

Источник фото: телеканал «360»

Важное уточнение — оно же изменение номер три: в этом году нельзя сдать ЕГЭ досрочно.

«ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля. Отменен досрочный период сдачи ЕГЭ», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Больше всех сейчас переживают даже не дети, а их родители, но педагоги уверены — волноваться не о чем. Изменения никак не влияют на учебный план, все знания школьники получат в полном объеме. А вместе с ними и больше свободного времени, которое смогут уделить подготовке к тем экзаменам, которые нужны им для поступления.