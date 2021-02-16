ЕГЭ в Подмосковье сдадут более 40 тысяч выпускников

Свыше 40 тысяч выпускников школ Подмосковья сдадут ЕГЭ в 2021 году. Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она рассказала, что в регионе активно готовятся к предстоящим экзаменам. Среди тех, кто сдаст ЕГЭ, будут 35 тысяч выпускников этого года. Остальные окончили школу раньше.

На сайте ФИПИ уже разместили демоверсию экзамена. Можно начинать подготовку Ирина Каклюгина.

Ирина Каклюгина подчеркнула, что все экзамены организуют со строгим соблюдением мер безопасности. В этом году ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля.

«И в этом году нас ждут изменения в системе сдачи госэкзамена. Напомню, что ЕГЭ будут сдавать только те, кто поступает в вуз», — уточнила Каклюгина.

Те, кто не планирует поступать в вуз, напишут государственный выпускной экзамен по русскому и математике.