Почти 98 тысяч жителей Подмосковья получили возможность подключиться к газу по президентской программе | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 17:11 Поделиться Telegram

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Viber Почти 98 тысяч жителей Подмосковья получили возможность подключиться к газу по президентской программе

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Программу социальной газификации продлят в России по поручению президента Владимира Путина - об этом стало известно 12 октября. Еще десятки тысяч жителей Подмосковья получат возможность подключиться к газу.

Московская область одной из первых приступила к социальной газификации. Регион находится в числе лидеров России по выполнению президентской программы. Здесь самый объемный план работ.

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«Газ нужно провести газ в 2806 населенных пунктов, подключить 115 тысяч домовладений, в которых проживает около 300 тысяч человек. На сегодняшний день трубопровод построен уже в 2215 селах и деревнях, построено 1840 километров газораспределительных сетей, почти 98 тысяч жителей получили возможность подключиться к газу», — сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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Регионы получат допсредства для представления жителям субсидии на покупку газового оборудования в рамках социальной газификации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя». Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 1500 семей смогут воспользоваться льготами при подключении дома к газу.

Более 100 тысяч жителей Подмосковья получили консультации по вопросам социальной газификации по телефону. С июня 2021 года в регионе работает горячая линия, которую открыл «Мособлгаз».

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