Более 1500 семей смогут воспользоваться льготами при подключении к газу в Подмосковье

Реализацию президентского проекта «Социальная газификация» обсудили на заседании регионального штаба под председательством вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина. Право на льготное подключение к газу в Подмосковье имеют 1538 семей, сообщил замминистра энергетики Московской области Иван Рыбаков.

В заседании, посвященном соцгазификации, приняли участие главы городских округов Подмосковья и предприятия, задействованные в организации работ.

В ходе заседания штаба напомнили алгоритм подключения к газу жителей догазифицированных населенных пунктов. Жителям нужно заключить комплексный договор с газораспределительной организацией, оформив заявку на сайте Мособлгаза или на Региональном портале госуслуг.

Жители Подмосковья, имеющие право на льготы, также просто подают заявку на газификацию домовладения в офисе или на сайте Мособлгаза. Всего право на льготное подключение к газу в Подмосковье имеют 1538 семей. Это семьи с доходом меньше прожиточного минимума, одиноко проживающие пенсионеры, труженики тыла, участники ВОВ, узники блокады, вдовы участников ВОВ.

Президентскую программу «Социальная газификация» реализуют в Московской области второй год. За это время газ провели к домам 50910 жителей, было догазифицировано 1619 населенных пунктов. Во втором квартале 2022 года газ в рамках программы проведут в 322 населенных пункта, в 215 из них работы уже завершены.