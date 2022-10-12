Путин поручил выделить регионам допсредства для субсидий по социальной газификации | 360°

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Путин поручил выделить регионам допсредства для субсидий по социальной газификации

Президент РФ Путин распорядился выделить допсредства в рамках социальной газификации

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Регионы получат допсредства для представления жителям субсидии на покупку газового оборудования в рамках социальной газификации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка — это серьезное бремя, большая нагрузка на семейный бюджет, мы уже тоже говорили об этом. Речь, прежде всего, о многодетных семьях, ветеранах и инвалидах, семьях с низкими доходами», — пояснил глава государства.

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По словам Путина, субсидия должна составить не менее 100 тысяч рублей на одно подключение. Он попросил правительство держать на контроле реализацию этой меры и оценивать, нужны ли здесь дополнительные шаги.

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«Я прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидии нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков», — добавил Путин.

Владимир Путин

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