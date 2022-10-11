Горячая линия по вопросам подключения газа в Подмосковье приняла более 100 тысяч звонков | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 15:46 Поделиться Telegram

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Viber Горячая линия по вопросам подключения газа в Подмосковье приняла более 100 тысяч звонков

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Более 100 тысяч жителей Подмосковья получили консультации по вопросам социальной газификации по телефону. С июня 2021 года в регионе работает горячая линия, которую открыл «Мособлгаз».

Операторы помогают подать заявку на участие в программе и консультируют по подключению к газу.

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Единая линия 8-800-100-75-75 принимает звонки в режиме работы офисов обслуживания клиентов: с понедельника по четверг, с 09:00 до 18:00 (до 16:45 по пятницам).

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Жители также могут обратиться в telegram-чаты по городским округам. Чтобы найти свой чат, нужно открыть интерактивную карту газификации, в поисковой строке указать населенный пункт и нажать на него. В открывшейся карточке появится ссылка на чат.

Новые газораспределительные сети по президентской программе появятся еще в 85 населенных пунктах Подмосковья. На этой неделе работы проведут в Егорьевске, Клину, Мытищах, Шаховской и других округах.

Одновременно с подключением новых абонентов проводятся проверки газового оборудования в домах и квартирах Подмосковья. Усилить эту работу поручил губернатор Андрей Воробьев.

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