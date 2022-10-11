Горячая линия по вопросам подключения газа в Подмосковье приняла более 100 тысяч звонков | 360°

Все новости
Подмосковье
11 октября 2022, 16:20
Сотрудники «Мострансавто» помогли женщине найти потерявшегося ребенка в Подольске
Мир
11 октября 2022, 16:19
НАТО не увидел признаков, что Россия намерена использовать ядерное оружие
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Важное
11 октября 2022, 16:18
НАТО усилит помощь Украине для защиты объектов инфраструктуры
Подмосковье
11 октября 2022, 16:13
Подмосковье поделится опытом развития энергетики на международном форуме
Власть
11 октября 2022, 16:01
Захарова назвала главные цели киевского режима
Мир
11 октября 2022, 16:01
Путин встретился с президентом ОАЭ в Санкт-Петербурге
Эксклюзив
11 октября 2022, 15:58
«Кто, кроме нас». Мобилизованный житель Балашихи поделился своим взглядом на участие в СВО
Власть
11 октября 2022, 15:56
Кремль не изучал идею запретить выезд из России для военнообязанных
Образование
11 октября 2022, 15:56
Образовательная платформа «Сферум» запустила акцию для учителей «Марафон общения»