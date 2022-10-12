Почти 600 мужчин отправились из Богородского округа в зону военной спецоперации после подготовки | 360°

Почти 600 мужчин отправились из Богородского округа в зону военной спецоперации после подготовки
Экипировка в порядке, вещи собраны, навыки отработаны до автоматизма. Почти 600 военнослужащих готовы сделать следующий шаг. Они отправляются из Богородского округа туда, где сейчас больше всего нужна их поддержка — в зону специальной военной операции.
«Вам необходимо будет закрепить успех наших Вооруженных сил и вернуться домой с победой. Я уверен, что мы с вами выполним поставленную задачу и с честью доложим своим родным и близким о результатах», — напутствовал мужчин генерал-лейтенант, начальник военной академии имени Петра Великого Игорь Афонин.
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В первом батальоне, по словам генералов, едут одни из лучших бойцов. Это военные, ветераны боевых действий и добровольцы из Калужской и Московской областей. Со всеми тестами и зачетами они справились на «отлично».
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«Все бойцы прошли первичную подготовку и все уже отслужили в рядах армии. Восстановили навыки очень быстро. Я на всех занятиях присутствовал лично и посмотрел, как готовятся по программе», — отметил генерал-лейтенант, заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров.
На торжественном митинге перед отправкой мужчины прошли дополнительный инструктаж и услышали напутственные слова. Как сказал депутат Госдумы России Вячеслав Фомичев, всех их ждут назад — с победой.
В Ногинске сделали все возможное, чтобы бойцы, которые проходили здесь обучение, ни в чем не нуждались. Об этом рассказал председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.
Поддержали солдат и «Волонтеры Подмосковья». Они обещают: пока мужчины выполняют свой гражданский долг, активисты будут заботиться об их семьях. Участники автопробега с песнями и флагами проводили батальон прямо до эшелона.