Почти 600 мужчин отправились из Богородского округа в зону военной спецоперации после подготовки | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 14:05 Поделиться Telegram

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Viber Почти 600 мужчин отправились из Богородского округа в зону военной спецоперации после подготовки

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Экипировка в порядке, вещи собраны, навыки отработаны до автоматизма. Почти 600 военнослужащих готовы сделать следующий шаг. Они отправляются из Богородского округа туда, где сейчас больше всего нужна их поддержка — в зону специальной военной операции.

«Вам необходимо будет закрепить успех наших Вооруженных сил и вернуться домой с победой. Я уверен, что мы с вами выполним поставленную задачу и с честью доложим своим родным и близким о результатах», — напутствовал мужчин генерал-лейтенант, начальник военной академии имени Петра Великого Игорь Афонин.

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В первом батальоне, по словам генералов, едут одни из лучших бойцов. Это военные, ветераны боевых действий и добровольцы из Калужской и Московской областей. Со всеми тестами и зачетами они справились на «отлично».

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«Все бойцы прошли первичную подготовку и все уже отслужили в рядах армии. Восстановили навыки очень быстро. Я на всех занятиях присутствовал лично и посмотрел, как готовятся по программе», — отметил генерал-лейтенант, заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров.

На торжественном митинге перед отправкой мужчины прошли дополнительный инструктаж и услышали напутственные слова. Как сказал депутат Госдумы России Вячеслав Фомичев, всех их ждут назад — с победой.

В Ногинске сделали все возможное, чтобы бойцы, которые проходили здесь обучение, ни в чем не нуждались. Об этом рассказал председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов.

Поддержали солдат и «Волонтеры Подмосковья». Они обещают: пока мужчины выполняют свой гражданский долг, активисты будут заботиться об их семьях. Участники автопробега с песнями и флагами проводили батальон прямо до эшелона.

Единовременные выплаты в 200 тысяч рублей для мобилизованных жителей Московской области начнут начислять на этой неделе. По желанию военнослужащих деньги могут получить члены семьи. Дети мобилизованных жителей Подмосковья смогут попасть в детский сад без очереди, получать бесплатное питание в школах и посещать кружки.

10 октября мобилизованные из Подмосковья получили еще 1,1 тысячи комплектов снаряжения. Губернатор Андрей Воробьев доставил обмундирование в филиал военной академии РВСН в Серпухове. Там проходят подготовку мотострелки и артиллеристы.

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