Выплаты мобилизованным жителям Подмосковья начнут поступать на этой неделе | 360°

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Выплаты мобилизованным жителям Подмосковья начнут поступать на этой неделе

Вице-губернатор Каклюгина заявила о начале начислений единовременных выплат мобилизованным

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Единовременные выплаты в 200 тысяч рублей для мобилизованных жителей Московской области начнут начислять на этой неделе. По желанию военнослужащих деньги могут получить члены семьи, доложила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Все как один ребята говорят: нам важно, чтобы средства, которые мы имеем, были в распоряжении семьи, и меньше всего думают, как попасть к нотариусу. Поэтому прошу, чтобы эта процедура была как можно более удобной», — сказал губернатор.

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Начислять выплату начнут уже на этой неделе. Она будет автоматические поступать на счета в течение трех дней после получения сведений из военкомата.

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Ирина Каклюгина добавила, что получить деньги могут родственники — для этого необходимо оформить генеральную доверенность у нотариуса. Они будут работать в пунктах сбора.

«За неделю поступили 247 обращений от мобилизованных. Основные вопросы — оформление доверенности плюс перевод ИП на супругу», — рассказала вице-губернатор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал давать качественные ответы по горячей линии о мобилизации. Сейчас на ней работают около 200 сотрудников.

Андрей Воробьев

Частичная мобилизация в РФ

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