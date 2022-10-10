Губернатор Подмосковья передал еще 1,1 тысячи комплектов нового снаряжения мобилизованным | 360°

Важное 10 октября 2022, 12:01 Поделиться Telegram

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Viber Губернатор Подмосковья передал еще 1,1 тысячи комплектов нового снаряжения мобилизованным

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Мобилизованные из Подмосковья получили еще 1,1 тысячи комплектов снаряжения. Губернатор Андрей Воробьев доставил обмундирование в филиал военной академии РВСН в Серпухове. Там проходят подготовку мотострелки и артиллеристы.

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Первые два мотострелковых батальона уже завершили обучение. Завтра они отправятся в зону специальной военной операции.

В пункте подготовки много добровольцев. Парни говорят, пришли служить, потому что чувствуют ответственность за страну Андрей Воробьев.

Губернатор передал военнослужащим новые тактические костюмы, квадрокоптеры, боевые очки, рюкзаки и не только.

По его словам, снаряжение имеет критически важное значение, поэтому мобилизованные получат всю необходимую амуницию.

«Вместе с командирами мы стараемся создавать достойные условия для полноценной подготовки. Большую роль в этом играет экипировка», — подчеркнул Андрей Воробьев.

При военной академии РВСН в Серпухове находится учебный полигон, на котором проводят стрельбища. Также здесь расположены медицинский и инженерный городки.

Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого основан в 1940 году. Тренировочный пункт при ней рассчитан на две тысячи человек.

Здесь проводят занятия по тактической, топографической, медицинской, огневой, разведывательной подготовке, вождению, радиолокационной борьбе, химической безопасности.

Ранее Воробьев рассказал обо всех мерах поддержки мобилизованных и их семей.

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