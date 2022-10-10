Мобилизованным жителям Подмосковья напомнили обо всех мерах поддержки | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 14:51 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованным жителям Подмосковья напомнили обо всех мерах поддержки Вице-губернатор Каклюгина напомнила о мерах поддержки мобилизованных и их семей Пресс-служба Губернатора Московской области

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Дети мобилизованных жителей Подмосковья смогут попасть в детский сад без очереди, получать бесплатное питание в школах и посещать кружки. Семьям окажут бесплатную социальную поддержку и кредитные каникулы, сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Мы разъясняем все на месте и связываемся с семьями для организации помощи», — отметила Ирина Каклюгина.

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Поддержку получат сами военнослужащие из Подмосковья, их дети и семьи. Для этого в регионе организуют специальные центры, которые будут круглосуточно проводить консультации.

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Семьи

Среди дополнительных мер поддержки — запись в детский сад без очереди. Так же родителей освободят от платы за воспитание ребенка в учреждении.

«Для детей младшей школы — бесплатная продленка, плюс бесплатные кружки и колледжи», — добавила Ирина Каклюгина.

Для семей организуют бесплатную социальную поддержку. Это психологическая и юридическая помощь. Узнать о ней можно будет в специальных центрах, которые откроют в течение недели.

«Я рассчитываю, что до конца недели такие центры будут сформированы и это позволит в круглосуточном режиме оказывать внимание, заботу, отвечать на вопросы», — сказал губернатор.

В пунктах будут работать волонтеры и социальные помощники.

Военнослужащие

Мобилизованные смогут сохранить рабочее место и получить освобождение от пени за ЖКУ и кредитные каникулы. Они также смогут получить статус ветерана боевых действий, что дает целый ряд льгот, отметила спикер.

«Там целый ряд льгот — бесплатный проезд на транспорте, освобождение от уплаты транспортного налога, льготные лекарства», — уточнила она.

Ирина Каклюгина добавила, что популярной услугой среди мобилизованных стало заключение брака. Так, за последние два дня союз зарегистрировали 23 пары.

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