Мобилизованным жителям Подмосковья напомнили обо всех мерах поддержки | 360°

Все новости

Мир

10 октября 2022, 15:58

Кличко призвал киевлян запасаться едой и водой из-за угрозы воздушной тревоги

Мир

10 октября 2022, 15:48

Канцлер Германии в телефонном разговоре с Зеленским осудил удары по Киеву

Реклама

Подмосковье

10 октября 2022, 15:42

Лесной пожар оперативно потушили в Подмосковье в выходные

Подмосковье

10 октября 2022, 15:42

Квест «Осенний марафон» собрал 15 команд в Солнечногорске

Мир

10 октября 2022, 15:40

Международный комитет Красного Креста приостановил работу на Украине

Подмосковье

10 октября 2022, 15:28

«Разговоры о важном» и новые традиции. Бронштейн подвел итоги первого учебного модуля в Подмосковье

Эксклюзив

10 октября 2022, 15:27

Аналитик заявил о начале нового этапа спецоперации

Армия

10 октября 2022, 15:23

Кормовую часть подлодки «Ленинский комсомол» показали в Кронштадте во время транспортировки в музей

Происшествия

10 октября 2022, 15:20

Фейк: теракт на Крымском мосту совершили с помощью лодки

Подмосковье

10 октября 2022, 14:51

Мобилизованным жителям Подмосковья напомнили обо всех мерах поддержки

Вице-губернатор Каклюгина напомнила о мерах поддержки мобилизованных и их семей

Читать 360tv в

Дети мобилизованных жителей Подмосковья смогут попасть в детский сад без очереди, получать бесплатное питание в школах и посещать кружки. Семьям окажут бесплатную социальную поддержку и кредитные каникулы, сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Мы разъясняем все на месте и связываемся с семьями для организации помощи», — отметила Ирина Каклюгина.

Реклама

Поддержку получат сами военнослужащие из Подмосковья, их дети и семьи. Для этого в регионе организуют специальные центры, которые будут круглосуточно проводить консультации.

Реклама

Семьи

Среди дополнительных мер поддержки — запись в детский сад без очереди. Так же родителей освободят от платы за воспитание ребенка в учреждении.

«Для детей младшей школы — бесплатная продленка, плюс бесплатные кружки и колледжи», — добавила Ирина Каклюгина.

Для семей организуют бесплатную социальную поддержку. Это психологическая и юридическая помощь. Узнать о ней можно будет в специальных центрах, которые откроют в течение недели.

«Я рассчитываю, что до конца недели такие центры будут сформированы и это позволит в круглосуточном режиме оказывать внимание, заботу, отвечать на вопросы», — сказал губернатор.

В пунктах будут работать волонтеры и социальные помощники.

Военнослужащие

Мобилизованные смогут сохранить рабочее место и получить освобождение от пени за ЖКУ и кредитные каникулы. Они также смогут получить статус ветерана боевых действий, что дает целый ряд льгот, отметила спикер.

«Там целый ряд льгот — бесплатный проезд на транспорте, освобождение от уплаты транспортного налога, льготные лекарства», — уточнила она.

Ирина Каклюгина добавила, что популярной услугой среди мобилизованных стало заключение брака. Так, за последние два дня союз зарегистрировали 23 пары.

Андрей Воробьев

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама