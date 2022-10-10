Мобилизованным жителям Подмосковья напомнили обо всех мерах поддержки | 360°

Мобилизованным жителям Подмосковья напомнили обо всех мерах поддержки
Вице-губернатор Каклюгина напомнила о мерах поддержки мобилизованных и их семей
Пресс-служба Губернатора Московской области
Дети мобилизованных жителей Подмосковья смогут попасть в детский сад без очереди, получать бесплатное питание в школах и посещать кружки. Семьям окажут бесплатную социальную поддержку и кредитные каникулы, сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.
«Мы разъясняем все на месте и связываемся с семьями для организации помощи», — отметила Ирина Каклюгина.
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Поддержку получат сами военнослужащие из Подмосковья, их дети и семьи. Для этого в регионе организуют специальные центры, которые будут круглосуточно проводить консультации.
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Семьи
Среди дополнительных мер поддержки — запись в детский сад без очереди. Так же родителей освободят от платы за воспитание ребенка в учреждении.
«Для детей младшей школы — бесплатная продленка, плюс бесплатные кружки и колледжи», — добавила Ирина Каклюгина.
Для семей организуют бесплатную социальную поддержку. Это психологическая и юридическая помощь. Узнать о ней можно будет в специальных центрах, которые откроют в течение недели.
«Я рассчитываю, что до конца недели такие центры будут сформированы и это позволит в круглосуточном режиме оказывать внимание, заботу, отвечать на вопросы», — сказал губернатор.
В пунктах будут работать волонтеры и социальные помощники.
Военнослужащие
Мобилизованные смогут сохранить рабочее место и получить освобождение от пени за ЖКУ и кредитные каникулы. Они также смогут получить статус ветерана боевых действий, что дает целый ряд льгот, отметила спикер.
«Там целый ряд льгот — бесплатный проезд на транспорте, освобождение от уплаты транспортного налога, льготные лекарства», — уточнила она.
Ирина Каклюгина добавила, что популярной услугой среди мобилизованных стало заключение брака. Так, за последние два дня союз зарегистрировали 23 пары.