Почти 5 тысяч рабочих мест создали в ОЭЗ Подмосковья за пять лет | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 13:55 Почти 5 тысяч рабочих мест создали в ОЭЗ Подмосковья за пять лет

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Объем инвестиций, привлеченных подмосковными особыми экономическими зонами за последние пять лет, превысил 80 миллиардов рублей. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Новыми резидентами особых экономических зон за пять лет стали 116 компаний. За счет запуска предприятий в регионе создано почти пять тысяч рабочих мест», — сообщила зампред Зиновьева. Она отметила, что общий объем инвестиций с 2018 года оценивается в 83,2 миллиарда рублей инвестиций.

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В Подмосковье работают пять особых экономических зон. «Кашира» и «Максимиха» были созданы относительно недавно — в 2019 и 2020 годах. «Исток» и «Ступино Квадрат» начали работать в 2015 году. ОЭЗ «Дубна» появилась раньше всех — в 2005 году.

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При этом «Дубна» и «Исток» концентрируют технологичные проекты и ведущие собственные разработки. Три других ОЭЗ предназначены для размещения промышленности.

Сегодня в «Дубне» активно развивается фармацевтика, а также проекты в сфере производства медоборудования. В «Истоке» работает множество компаний в сфере приборостроения. В «Ступино Квадрат» размещены производства пищевой промышленности, строительных материалов и другие. Одним из новых резидентов «Каширы» стал крупный инвестор в сфере переработки отходов. В «Максимихе» реализуется проект крупного логистического центра для сельхозпроизводителей.

Почти треть особых экономических зон центрального федерального округа России находится в Подмосковье. Ежегодно они получают высокую оценку эффективности и создают новые рабочие места. Ранее стало известно, что компания «Эйлитон» займется импортозамещением анализаторов для общего анализа крови в ОЭЗ «Дубна». Оборудование направят в лаборатории и больницы России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье запланировало привлечь триллион рублей инвестиций за год.