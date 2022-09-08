Подмосковье запланировало привлечь триллион рублей инвестиций за год — Андрей Воробьев | 360°

Важное 08 сентября 2022, 09:08 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье запланировало привлечь триллион рублей инвестиций за год — Андрей Воробьев Воробьев сообщил о цели привлечь в экономику Подмосковья триллион рублей инвестиций за год

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Инвестиции — одна из движущих сил для развития территорий, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, с января регион привлек в экономику 500 миллиардов рублей. Цель — триллион рублей за год.

«Мы находимся в партнерстве и с малым бизнесом, и с большими предприятиями. За очень непростые полгода мы привлекли в экономику 500 миллиардов рублей, цель — триллион за год», — сообщил губернатор.

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Андрей Воробьев подчеркнул, что для порядка в экономике важно постоянно привлекать новый бизнес, а также убирать препятствия, которые стоят на пути предприятий.

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Ранее губернатор рассказал о новых мерах поддержки предпринимателей в Подмосковье. Они заработали с 7 сентября.

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