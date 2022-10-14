Компания из Подмосковья займется импортозамещением оборудования для анализа крови | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 14:29 Поделиться Telegram

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Viber Компания из Подмосковья займется импортозамещением оборудования для анализа крови

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Компания «Эйлитон» займется импортозамещением анализаторов для общего анализа крови в ОЭЗ «Дубна». Оборудование направят в лечебно-профилактические учреждения России и региона, рассказала глава Мининвеста, зампред правительства область Екатерина Зиновьева.

В октябре компания выпустит первую партию приборов в количестве 50 штук. Они смогут заменить импортные аналоги.

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«Всего до конца 2022 года резидент ОЭЗ „Дубна“ планирует произвести не менее 300 гематологических анализаторов», — сообщила Екатерина Зиновьева.

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Аппараты уже прошли технические и клинические испытания и получили регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Технику сравнили с зарубежными аналогами и подтвердили ее высокое качество.

Основатель ГК «Церебрум-Юнимед» Олег Шалин поделился, что первую партию анализаторов направят в медучреждения в ближайшее время.

«Приборы предназначены для проведения клинического анализа крови по 22 показателям», — добавил он.

Также компания выпускает реагенты для анализаторов, что тоже повышает уровень импортозамещения на рынке медицинской техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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