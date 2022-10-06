Подмосковье стало лидером по числу особых экономических зон в ЦФО | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 10:34 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье стало лидером по числу особых экономических зон в ЦФО

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Почти треть особых экономических зон центрального федерального округа России находится в Подмосковье. Ежегодно они получают высокую оценку эффективности и создают новые рабочие места.

Как рассказал замглавы Минэкономики региона Дмитрий Вахруков, в ЦФО расположено более трети особых экономических зон страны — 16 из 45. На них приходится половина всех инвестиций и созданных рабочих мест.

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«ОЭЗ остаются одним из драйверов привлечения инвестиций и промышленного развития регионов. В текущих условиях влияния санкций, ОЭЗ еще и один из ключевых инструментов для развития собственных производств и импортозамещения», — отметил он.

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В Подмосковье работает пять ОЭЗ, из которых две — технико-внедренческого типа и три — промышленно-производственного. Всего в регионе функционирует свыше 200 предприятий, а статус резидента особой экономической зоны получили еще 12 компаний в этом году, рассказала зампред правительства — глава Мининвеста области Екатерина Зиновьева.

«Общий объем заявленных инвестиций по проектам превышает 3,2 миллиарда рублей. Новые резиденты планируют создать более 340 рабочих мест для жителей Подмосковья. Размещение в ОЭЗ пользуется большим спросом инвесторов, поскольку дает возможность получения налоговых и имущественных льгот», — отметила она.

В будущем еще одну ОЭЗ создадут во Владимире. Дмитрий Вахруков подчеркнул, что это перспективное направление развития проектов.

В текущих условиях влияния санкций ОЭЗ еще и один из ключевых инструментов для развития собственных производств и импортозамещения Дмитрий Вахруков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.

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