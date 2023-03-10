Подмосковье 10 марта 2023, 15:08 Почти 40 тысяч школьников посетили музеи народных промыслов в Подмосковье зимой

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Минувшей зимой музеи народных промыслов Подмосковья посетили почти 40 тысяч школьников. Самыми популярными из них стали «Клинское подворье» и музей фабрики декоративной росписи «Жостово», рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Клинское подворье» за зиму посетили почти 17 тысяч школьников, а «Жостово» — более шести тысяч. Еще около трех тысяч детей побывали в музее фабрики деревянной игрушки «Климо».

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«Ребята посещали музеи в составе школьных экскурсий, а после еще и приезжали всей семьей. Это отличный вариант досуга: интересно и полезно можно провести время», — добавила Ирина Каклюгина.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к 1 сентября. Среди них уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.

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