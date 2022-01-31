Почти 40 тысяч семей Подмосковья за 10 лет бесплатно получили землю
Более 30,5 тысячи многодетных семей Подмосковья за 10 лет бесплатно получили земельные участки. Сегодня это свыше половины всех, кто стоит на учете, — таких в регионе 51 966.
Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, семьи получили участки площадью от 10 до 15 соток.
Землей обеспечили уже 59% общей очереди многодетных. Это 30 574 семьи. Лишь за прошлый год участки выдали 2 570 из них.
«Наше Подмосковье является лидером среди российских регионов, и эта принципиально важная работа по подбору участков для передачи семьям продолжается», — отметила Адигамова.
Лидерами по обеспечению семей участками стали Лотошино, Серебряные Пруды, Луховицы, Волоколамск, Зарайск, Химки, Шаховская, Бронницы, Можайск и Ступино.
Ранее стало известно, что оформление статуса многодетной семьи упростили в Подмосковье.