Еще 2,5 тысячи семей бесплатно получили земельные участки в Подмосковье с начала года
Более 2,5 тысячи многодетных семей из Московской области получили бесплатные земельные участки в этом году. Это на 1299 больше, чем в прошлом.
Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, больше всего земель выделили в Подольске — там их получили 430 семей.
Следом идут Орехово-Зуево, Люберцы, Химки, Серпухов. Много семей обеспечили участками и в Богородском округе, Коломне, Котельниках, Сергиевом Посаде.
Количество обеспеченных землей многодетных семей Подмосковья за время действия закона выросло до 30 546
За время действия закона больше всего земель предоставили в Щелкове — это коснулось 1634 семей. На втором месте Орехово-Зуево, на третьем — Богородский округ.
Ранее стало известно, что многодетные семьи из Подмосковья смогут подать заявку на бесплатный земельный участок онлайн. Запросы должны будут рассмотреть за семь рабочих дней.