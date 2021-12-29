Еще 2,5 тысячи семей бесплатно получили земельные участки в Подмосковье с начала года

Более 2,5 тысячи многодетных семей из Московской области получили бесплатные земельные участки в этом году. Это на 1299 больше, чем в прошлом.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, больше всего земель выделили в Подольске — там их получили 430 семей.

Следом идут Орехово-Зуево, Люберцы, Химки, Серпухов. Много семей обеспечили участками и в Богородском округе, Коломне, Котельниках, Сергиевом Посаде.

Количество обеспеченных землей многодетных семей Подмосковья за время действия закона выросло до 30 546 Наталья Адигамова.

За время действия закона больше всего земель предоставили в Щелкове — это коснулось 1634 семей. На втором месте Орехово-Зуево, на третьем — Богородский округ.

Ранее стало известно, что многодетные семьи из Подмосковья смогут подать заявку на бесплатный земельный участок онлайн. Запросы должны будут рассмотреть за семь рабочих дней.