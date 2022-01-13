Оформление статуса многодетной семьи упростили в Подмосковье

Пять государственных услуг для многодетных семей теперь объединили в одну комплексную в Московской области. Это значительно упростило им получение удостоверения, выплат и компенсаций.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина подчеркнула, что достаточно одного электронного заявления.

В Подмосковье оформить статус многодетной семьи стало намного удобнее Ирина Каклюгина.

Одной заявки хватит для того, чтобы получить удостоверение многодетной семьи, выплату на школьную форму, социальную карту, компенсацию за ЖКУ и бесплатное питание в школе.

При этом оформить онлайн-заявление тоже несложно. Это, по словам Ирины Каклюгиной, займет не более 10 минут.

«Никакой бумажной волокиты. Больше не нужно ходить в МФЦ на сверку документов, а заявление рассматривается не более семи рабочих дней», — уточнила она.

Готовую социальную карту выдадут в МФЦ, а само электронное удостоверение многодетной семьи отправят в личный кабинет заявителя на «Госуслугах» Подмосковья.