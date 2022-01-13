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    13 января 2022, 15:16

    Оформление статуса многодетной семьи упростили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Пять государственных услуг для многодетных семей теперь объединили в одну комплексную в Московской области. Это значительно упростило им получение удостоверения, выплат и компенсаций.

    Оформление статуса многодетной семьи упростили в Подмосковье | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина подчеркнула, что достаточно одного электронного заявления.

    В Подмосковье оформить статус многодетной семьи стало намного удобнее

    Ирина Каклюгина.

    Одной заявки хватит для того, чтобы получить удостоверение многодетной семьи, выплату на школьную форму, социальную карту, компенсацию за ЖКУ и бесплатное питание в школе.

    При этом оформить онлайн-заявление тоже несложно. Это, по словам Ирины Каклюгиной, займет не более 10 минут.

    «Никакой бумажной волокиты. Больше не нужно ходить в МФЦ на сверку документов, а заявление рассматривается не более семи рабочих дней», — уточнила она.

    Готовую социальную карту выдадут в МФЦ, а само электронное удостоверение многодетной семьи отправят в личный кабинет заявителя на «Госуслугах» Подмосковья.