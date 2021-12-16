Многодетные семьи Подмосковья смогут подать заявку на бесплатный земельный участок онлайн

Закон, по которому многодетные семьи смогут подать заявление на бесплатный земельный участок онлайн, приняли в Подмосковье. Это сделали на 11-м заседании Мособлдумы.

Этот закон, как подчеркнула первый заместитель министра социального развития региона Надежда Ускова, сократил и срок принятия решений по заявкам.

Это означает, что теперь заявления жителей должны будут рассмотреть за семь рабочих дней вместо 30 календарных.

Заключение о том, предоставят ли семье участок, придет в личный кабинет заявителя на портале госуслуг Подмосковья.

Закон, по котором многодетные семьи получают бесплатную землю, приняли в 2011 году. С тех пор участками обеспечили около 29 тысяч семей Московской области.

Ранее стало известно, что 155 врачей безвозмездно получили земельные участки в Подмосковье. Их передали по льготной программе, инициированной Андреем Воробьевым.