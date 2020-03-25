Почти 27 тысяч звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Подмосковье с начала ее запуска

Жители могут сообщить о своем возвращении в Россию из-за рубежа и получить консультацию о том, как поступить, чтобы обезопасить себя от COVID-19. Также диспетчеры расскажут об оформлении электронного больничного листа, волонтерской помощи и ответят на все вопросы, связанные с проявлением инфекции и мерами профилактики.

В среднем за сутки специалисты обрабатывают порядка трех тысяч звонков Светлана Стригункова министр здравоохранения Московской области.

Ранее стало известно, что если россиянин недавно прилетел из-за границы, ему потребуется находиться на домашнем карантине в течение 14 дней со дня прибытия. Соблюдать условия изоляции важно, чтобы уберечь от болезни себя, близких и окружающих людей. Это поможет не допустить распространения инфекции.

Кроме того, областное Министерство здравоохранения запустило сайт, посвященный профилактике коронавируса. Там можно получить все сведения об инфекции и мерах, предпринимаемых в регионе для недопущения ее распространения.

Власти Подмосковья уже закрыли ночные клубы, кинотеатры, развлекательные и досуговые заведения. Ограничения будут действовать до снятия режима повышенной готовности из-за коронавируса.